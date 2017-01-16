Петр Чех: "Санчес и Езил должны понять, насколько они важны для "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех выразил надежду на то, что полузащитник Месут Езил и нападающий Алексис Санчес смогут продлить соглашения с лондонским клубом. По словам 34-летнего вратаря, игрокам будет проще принять решение, если они поймут, насколько важны для команды.

– Я думаю, что игроки нашей команды должны показать, насколько Езил и Санчес нужны "Арсеналу", – приводит слова Чеха Evening Standart. – Также надо показать им, как сильно мы хотим побеждать. "Арсенал" стремится к завоеванию титулов. Тогда, очевидно, им будет проще принять решение. Если они поймут, что мы конкурентоспособны и готовы побеждать, то наверняка решат продлить свои контракты с клубом. Особенно если игроки будут осознавать собственную значимость для команды.