17:41 | ФУТБОЛ — Англия

Петр Чех: "Санчес и Езил должны понять, насколько они важны для "Арсенала"

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Голкипер "Арсенала" Петр Чех выразил надежду на то, что полузащитник Месут Езил и нападающий Алексис Санчес смогут продлить соглашения с лондонским клубом. По словам 34-летнего вратаря, игрокам будет проще принять решение, если они поймут, насколько важны для команды.

– Я думаю, что игроки нашей команды должны показать, насколько Езил и Санчес нужны "Арсеналу", – приводит слова Чеха Evening Standart. – Также надо показать им, как сильно мы хотим побеждать. "Арсенал" стремится к завоеванию титулов. Тогда, очевидно, им будет проще принять решение. Если они поймут, что мы конкурентоспособны и готовы побеждать, то наверняка решат продлить свои контракты с клубом. Особенно если игроки будут осознавать собственную значимость для команды.

 

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