Маурисио Покеттино: "Харри Кейн на поле - это гарантия качества"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что доволен тем отношением к футболу, которое демонстрируют игроки его команды. Он также добавил, что считает нападающего Харри Кейна одним из лучших футболистов "шпор".

- В нашей команде собраны отличные игроки, - приводит слова Покеттино Sky Sports. - Они могут показывать потрясающий футбол. Харри Кейн - один из лучших игроков нашей команды. Его присутствие на поле - гарантия качества. Он - особенный игрок.

"Тоттенхэм" занимает 5-е место в чемпионате Англии после шести туров, имея в активе 12 очков. Кейн в текущем сезоне принял участие в 7 матчах в составе "шпор", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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