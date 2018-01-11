"Лейпциг" запросил у "Ливерпуля" 20 миллионов евро за переход Кейта в январе

"Лейпциг" не собирается расставаться с полузащитником Наби Кейта в январе. Как сообщает The Guardian, немецкий клуб попросил за это еще 20 миллионов евро у "Ливерпуля". После ухода Филиппе Коутинью в "Барселону", английский клуб хочет усилить линию полузащиты.

Напомним, что клубы договорились о трансфере футболиста летом 2018 года. Однако "Ливерпуль" был готов доплатить, чтобы Кейта перебрался уже в январе. В этом сезоне чемпионата Германии 22-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.