Криштиану Роналду советует "Реалу" подписать Де Хеа

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду порекомендовал президенту мадридцев Флорентино Пересу подписать вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает Diario Gol. При этом английский клуб намерен сохранить испанского голкипера, предложив ему новый контракт с зарплатой в 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение 27-летнего футболиста с манкунианцами истекает летом 2019 года.