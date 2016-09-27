Британские журналисты уличили Эллардайса в коррупции

Британское издание The Telegraph провело расследование и уличило главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса в коррупции. Еще до назначения на занимаемую сегодня должность специалист встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент FA, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео. Расследование The Telegraph коррупции в британском футболе длилось 10 месяцев.

Кроме того в беседе Эллардайс раскритиковал бывшего наставника английской сборной Роя Ходжсона, спородировал его и заявил, что тренеру не хватало характера при публичных выступлениях. Он также подчеркнул, что футболисты национальной команды плохо выступали из-за психологического барьера, с которым не могли справиться. По его словам, футболистов, не играющих на постоянной основе за свои клуба, нельзя привлекать в сборную. Кроме того Эллардайс назвал глупым решение FA снести "Уэмбли".