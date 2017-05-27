Болельщики признали гол Джана лучшим в прошедшем сезоне

Гол полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (1:0) признан лучшим в прошедшем сезоне. 23-летний немец в конце первого тайма пробил через себя в девятку ворот, которые защищал Эурелью Гомес.

Ранее гол Джана был признан лучшим в прошедшем сезоне во время вручения клубных наград. Теперь он назван лучшим во всей премьер-лиге. В голосовании принимали участие болельщики и группа экспертов.

В текущем сезоне полузащитник провел за "красных" 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять голов и сделал две результативные передачи.