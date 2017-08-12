Антонио Конте: "Постараюсь подготовиться к игре с 10-9 игроками в следующем матче"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения от "Бернли" (2:3) в матче 1-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что удаление защитника Гэри Кэйхилл стало ключевым моментов. Специалист с иронией сообщил о том, что постарается адаптироваться игре в меньшинстве.

Напомним, что лондонцы завершали матч вдевятером. Помимо Кэйхилла с поля был удален полузащитник Сеск Фабрегас.

- Удаление Кэйхилла стало ключевым моментом в матче, потому что все оставшееся время мы были вынуждены играть в меньшинстве, а это непросто, - приводит BBC слова Конте. - Я постараюсь адаптироваться, чтобы быть готовым играть с 9 или 10 игроками. Судейство комментировать я не буду.

"Челси" старался уйти от поражения. Жаль, что нам этого не удалось. Во втором тайме команда действовала здорово. Но до перерыва после удаления мы потеряли голову, пропустив дважды. Было сложно повлиять на ход матча.

Трансляция матча "Челси" - "Бернли"