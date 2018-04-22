Антонио Конте: "Челси" не в том состоянии, чтобы выбирать между Кубком и чемпионатом Англии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Саутгемптоном" в полуфинале Кубка Англии (2:0) подчеркнул, что его команда не будет жертвовать чемпионатом Англии ради выигрыша Кубка. В чемпионате лондонцы идут на пятом месте, отставая от "Тоттенхэма" на 5 очков за четыре тура до конца сезона. В финале Кубка Англии им предстоит встреча с "Манчестер Юнайтед".

- Мы сейчас не в том состоянии, чтобы выбирать между Кубком и борьбой за четверку. Если мы хотим попадать в Лигу чемпионов, то должны набирать три очка в каждой из четырех оставшихся игр. Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате, - цитирует BBC Конте. - Мы заслужили победу и второй подряд выход в финал Кубка. Мы очень благодарны нашим фанатам - они больше всех заслуживают этого.

Сейчас наша задача - оказать давление на команды, которые идут выше нас в таблице премьер-лиги, попасть в Лигу чемпионов. Мы потеряли много очков и, возможно, в следующем сезоне будем в Лиге Европы.