В парке Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге разыграют 30 билетов на матчи турнира

Тридцать билетов на матчи Кубка конфедераций-2017 будут разыграны в парке турнира в Санкт-Петербурге 20 и 21 мая, сообщает Welcome2018. Он будет открыт на Конюшенной площади Петербурга. В числе почетных гостей – легендарный бразилец Роналдинью.

21 мая посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет матч мировых и российских звезд футбола на мини-поле. За сборную легенд ФИФА сыграют Марсель Десайи и Роналдинью, а также Харри Кьюэлл и Джей-Джей Окоча. Они уже принимали участие в работе парка в Москве, Сочи и Казани, и компанию в Санкт-Петербурге им составят легенда сборной Португалии Витор Байя и экс-полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар.

Соперниками мировых звезд станут знаменитые игроки сборной России Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин – все они были гостями парка в Москве, Сочи и Казани. В Петербурге к ним присоединятся экс-защитник московского "Локомотива" и сборной Дмитрий Сенников, а также знаменитые игроки петербургского "Зенита" и сборной России – полузащитник Владислав Радимов и вратарь Вячеслав Малафеев.

20 мая в рамках развлекательных мероприятий состоится розыгрыш тридцати билетов на матчи Кубка конфедераций-2017.