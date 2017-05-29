Станислав Черчесов: "План на Новую Зеландию? Три недели назад у нас были Дзагоев и Фернандес. А сейчас их нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "КП" подчеркнул, что сейчас он не может говорить о стартовом составе на первый матч Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург).

– У вас уже есть план на первую игру с Новой Зеландией?

– Если бы не было, значит, я не там сижу и не тем делом занимаюсь. Да мы знаем, по какой системе они играют, какой характер есть у команды, какой состав они назвали, будем изучать последние матчи. Но есть планы, а есть жизнь. На сегодняшний день я не могу говорить об основном составе – первая игра Кубка Конфедераций будет почти через три недели. А если посмотреть на три недели назад, то у нас были Алан Дзагоев и Мариу Фернандес (оба игрока ЦСКА выбыли из-за травм. – Прим. "СЭ"). А сейчас их нет. Так что я вам тогда сейчас могу рассказать про планы?

– Тогда расскажите о мечте. Вы о чем-то сейчас мечтаете?

– Тренер должен работать: есть условия, есть задача. Значит надо стараться выполнить задачу в тех условиях, которые есть на сегодняшний момент.

После сбора в Австрии перед Кубком конфедераций-2017 у сборной России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Кроме Новой Зеландии на групповом турнире Кубка конфедераций-2017 Россия сыграет против Португалии (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексики (24 июня, Казань).

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