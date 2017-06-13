Смолов сказал, что попробует уехать в Европу

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов, фотографируясь с болельщиками, сказал, что попробует уехать в европейский чемпионат. Форвард выступает в кубанском клубе с 2015 года, а за границей уже играл в сезоне-2010/11 в составе "Фейеноорда". (Филипп ПАПЕНКОВ)
Смолов, фоткаясь с болельщиками: - Федя, ты наш лучший бомбер! - Спасибо! - Уезжай в Европу! - Попробую. pic.twitter.com/MFsOIAcbE0– Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 июня 2017 г.
В эти дни Смолов в составе сборной России проходит подготовку к Кубку конфедераций-2017.
Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
marksan
Футбол в Европе -это мороженое?
13:25
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Пляжные фотографы снимали БОЛЕЛЬЩИКОВ с обезьянкой????
12:42
abs68
а европейский чемпионат этот находится в Турции
12:35