Смолов сказал, что попробует уехать в Европу

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов, фотографируясь с болельщиками, сказал, что попробует уехать в европейский чемпионат. Форвард выступает в кубанском клубе с 2015 года, а за границей уже играл в сезоне-2010/11 в составе "Фейеноорда". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Смолов, фоткаясь с болельщиками: - Федя, ты наш лучший бомбер! - Спасибо! - Уезжай в Европу! - Попробую. pic.twitter.com/MFsOIAcbE0 – Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 июня 2017 г.

В эти дни Смолов в составе сборной России проходит подготовку к Кубку конфедераций-2017.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России