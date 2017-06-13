12:28 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Смолов сказал, что попробует уехать в Европу

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Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов, фотографируясь с болельщиками, сказал, что попробует уехать в европейский чемпионат. Форвард выступает в кубанском клубе с 2015 года, а за границей уже играл в сезоне-2010/11 в составе "Фейеноорда". (Филипп ПАПЕНКОВ)

В эти дни Смолов в составе сборной России проходит подготовку к Кубку конфедераций-2017.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

 

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017

КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Футбол в Европе -это мороженое?

13:25

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

Пляжные фотографы снимали БОЛЕЛЬЩИКОВ с обезьянкой????

12:42

abs68

а европейский чемпионат этот находится в Турции

12:35