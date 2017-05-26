Россия тренируется с Дзюбой

Сборная России вышла на первую тренировку в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. В занятии принимает участие 25 человек, включая нападающего Артема Дзюбу, который минувшую тренировку в Химках провел в зале.

Напомним, что команда сегодня прилетела в Австрию без вратаря Игоря Акинфеева, проходящего восстановительные процедуры в Москве. Армеец должен вернуться в строй через несколько дней. Также к сборной еще не присоединились голкипер Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер – им предстоят матчи за клубы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

После сбора в Австрии России проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

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