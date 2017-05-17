Массимо Каррера: "Победа на Кубке конфедераций не должна стоять на первом месте"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник среди прочего высказался на тему сборной России, отметив, что победа на Кубке конфедераций не должна стоять в приоритете у команды.

– Станислав Черчесов включил в расширенный список сборной России для подготовки к Кубку конфедераций шестерых спартаковцев. Испытываете дополнительную гордость за своих подопечных?

– Конечно, горд за своих игроков, которых вызывают в сборную. Сейчас ребята утомлены после тяжелого сезона. Но, безусловно, здорово, что их приглашают в национальную команду.

– Чего лично вы ждете от сборной России на этом турнире?

– Необходимо хорошо спланировать подготовку. После этих матчей, наверное, станет понятно, в каком составе сборная России подойдет к домашнему чемпионату мира. Мне кажется, победа на Кубке конфедераций не должна стоять на первом месте. Важно выстроить костяк, с которым можно двигаться и прогрессировать дальше, чтобы достойно выступить через год. Но это лично мое мнение.

Полное интервью Массимо Карреры