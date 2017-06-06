21:20 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Как выглядит травма Зобнина

Травма Романа Зобнина в деталях. Фото "СЭ"
Травма Романа Зобнина в деталях. Фото "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в контрольном матче с Венгрией (3:0), во вторник утром прошел МРТ в одной из российских клиник.

 
Роман ЗОБНИН.Они не едут на Кубок конфедераций

По результатам обследования у футболиста диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

В среду Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани. Также будет определена дальнейшая тактика лечения.

Врач национальной команды Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления футболиста:

– Ориентировочный срок восстановления назвать тяжело, но если все будет хорошо, то он составит 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай. И в "Спартаке", и сам Роман. Надеемся, подобное больше не повторится.

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

И на мой взгляд уже слишком про Романа, дай бог ему здоровья.

22:00

Без предпочтений

На: Millwall82 _________________________________________ При чем тут Халк? Я конечно сочувствую Зениту с потерей Халка потерявшим игру, а вместе с ней чемпионство... Но у Халка вроде все в порядке... А тут личная трагедия игрока. Сопутствующие проблемы сборной... Спартак тут вообще, как бы к слову... И Спартака это вообще в меньшей степени касается - есть время приспособиться и что нибудь придумать. А вот у сборной времени нет. А у Зобнина - так и вообще...

21:49

Без предпочтений

блин... "засада".... и применительно к сборной, и к Спартаку, и к самому Роману...

21:41

Millwall82

я конечно сочувствую игроку. Но СЭ вы уже достали с этим Зобниным. Тема например вероятного возвращения Халка тут даже не печатается.

21:35

Odissevs

Рома, очень сочувствуем. Лечись, ждём в команде!

21:30