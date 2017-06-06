Как выглядит травма Зобнина

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в контрольном матче с Венгрией (3:0), во вторник утром прошел МРТ в одной из российских клиник.

По результатам обследования у футболиста диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

В среду Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани. Также будет определена дальнейшая тактика лечения.

Врач национальной команды Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления футболиста:

– Ориентировочный срок восстановления назвать тяжело, но если все будет хорошо, то он составит 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай. И в "Спартаке", и сам Роман. Надеемся, подобное больше не повторится.