Как выглядит травма Зобнина

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в контрольном матче с Венгрией (3:0), во вторник утром прошел МРТ в одной из российских клиник.
По результатам обследования у футболиста диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
В среду Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани. Также будет определена дальнейшая тактика лечения.
Врач национальной команды Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления футболиста:
– Ориентировочный срок восстановления назвать тяжело, но если все будет хорошо, то он составит 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай. И в "Спартаке", и сам Роман. Надеемся, подобное больше не повторится.
spetrov
И на мой взгляд уже слишком про Романа, дай бог ему здоровья.
22:00
Без предпочтений
На: Millwall82 _________________________________________ При чем тут Халк? Я конечно сочувствую Зениту с потерей Халка потерявшим игру, а вместе с ней чемпионство... Но у Халка вроде все в порядке... А тут личная трагедия игрока. Сопутствующие проблемы сборной... Спартак тут вообще, как бы к слову... И Спартака это вообще в меньшей степени касается - есть время приспособиться и что нибудь придумать. А вот у сборной времени нет. А у Зобнина - так и вообще...
21:49
Без предпочтений
блин... "засада".... и применительно к сборной, и к Спартаку, и к самому Роману...
21:41
Millwall82
я конечно сочувствую игроку. Но СЭ вы уже достали с этим Зобниным. Тема например вероятного возвращения Халка тут даже не печатается.
21:35
Odissevs
Рома, очень сочувствуем. Лечись, ждём в команде!
21:30