Артем Дзюба: "Сейчас я Шипулин!"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба сравнил себя с российским биатлонистом Антоном Шипулиным. Футболист доволен своей работой на тренировках и отметил, что сейчас ему все дается тяжело.

– После одного из сборов вы себя называли Артем Свендсен – такая же форма была хорошая, как у этого биатлониста. А сейчас?

– Сейчас – Шипулин! Поддерживаю Антона, болею за него, – сказал Дзюба. – Мы здесь сдавали тесты семь по пятьдесят, уложился в минуту, поэтому доволен собой. Держимся пока. А так тяжело все дается, но надеюсь, что все это вернется. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России // Полное интервью с Артемом Дзюбой