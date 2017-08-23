Юрген Клопп: "Преимущество над "Хоффенхаймом" ничего не значит, если не довести дело до конца"

Главный тренер "Ливерпуля"​ Юрген Клопп в преддверии ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом" отметил, что его подопечные имеют преимущество и готовы к давлению. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "красных".



– Это важный вечер для "Ливерпуля". Он дает нам возможность, ради которой мы упорно работали. То же самое касается и "Хоффенхайма", – цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля". – Помню последние пару недель прошлого сезона, когда мы боролись за четвертое место. Тогда все говорили о давлении. Оно будет и сегодня вечером. Однако это положительное давление. Наши игроки доказали, что умеют впитывать это давление и преобразовывать во что-то другое.

У нас есть преимущество, которого мы добились ранее, отлично сыграв против "Хоффенхайма" в гостях. Однако оно ничего не будет значить, если не взять себя в руки и не довести дело до конца. Мои игроки показали, что серьезные задачи их только стимулируют. Игроки начинают расти как индивидуально, так и в командном плане.