Илья Авербух: "Липницкая - не потеря для сборной России"

Тренер Илья Авербух отметил, что уход Юлии Липницкой из спорта не станет проблемой для российской команды. По его мнению, необходимо изменить возраст, с которого спортсменкам можно выступать на турнирах.

- О какой потере мы говорим? - приводит "Рен-ТВ" слова Авербуха. - У нас уже давно Женя Медведева выиграла два чемпионата мира подряд, а до этого его выиграла Лиза Туктамышева. Юлия Липницкая не попала ни на один чемпионат Европы и мира, не попав ни разу в тройку на чемпионате России.

15-летние девушки - это еще девочки, которые соревнуются с девушками, а это неравная борьба, это неправильно. Это влечет за собой такие вот последствия, потому что организм перестраивается.