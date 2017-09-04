"Торпедо" – "Динамо" Москва. Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Торпедо" – "Динамо" Москва в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в понедельник в Нижнем Новгороде в ледовом дворце "Нагорный". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче в основное время будет ничья.

"Торпедо" показало характер в последней игре со СКА, проигрывали нижегородцы 1:3, но сумели довести дело до буллитов. Очко взяли. Динамовцы тяжело начали сезон. Несмотря на хорошие результаты, игра давалась с трудом. Но, как мне объяснили, команда вошла в сезон, будучи под нагрузками. Сейчас потихоньку отпускает. И вот мы видим крупную победу в Риге – 5:1. Первое звено забросило свое, большинство работало отлично. Артюхин, присоединившийся к команде, забросил шайбу.

По прошлому плей-офф мы помним, какие тяжелые матчи были между "Торпедо" и "Динамо". Нижегородцы и против того "Динамо" смотрелись неплохо, на равных играли. Сейчас они уже будут фаворитами, на мой взгляд. Побегут они с первых минут, но динамовцы будут к этому готовы. Они обороняться и терпеть умеют.

Думаю, снова нам не обойтись без овертайма в матче этих команд. Будет дополнительное время, а там уже торпедовцы, скорее всего, победят.