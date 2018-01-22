"Суонси" – "Ливерпуль". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов подготовил прогноз на матч "Суонси" – "Ливерпуль" в 24-м туре английской премьер-лиги. Встреча состоится на арене "Либерти" в Суонси в понедельник. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито четыре или пять мячей.

Недавно команды встречались в Ливерпуле. И там, конечно, борьбы совсем не получилось. "Ливерпуль" за счет скорости, высочайшего мастерства разобрался с "Суонси", не дав тому даже вздохнуть. У себя дома валлийская команда постарается дать бой. Получится или нет – это другой вопрос. Учитывая турнирной положение "Суонси", ему уже должно быть все равно, с кем играть. Нужно стараться брать хоть какие-то очки в любой встрече.

Понятно, что "Ливерпуль" забьет, минимум два мяча, думаю, а то и все три. Коутинью ушел в "Барселону", но в матче с "Манчестер Сити" мы видели, что и без него есть кому забивать в команде Клоппа. Но вот оборона далека от идеала. В каждом матче серьезные ошибки, да и вообще есть разрывы в линиях. Тут такой момент: соперник либо пользуется этим, либо прощает. "Суонси" вроде бы преобразился в последних встречах. Думаю, ему по силам будет забить хотя бы раз.

Мне приглянулась ставка "4-5 мячей в матче". Думаю, под нее подходит много результатов. Победа "Ливерпуля" – 3:1, даже ничья 2:2. А такие осечки случались с красными.