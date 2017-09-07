SK Gaming vs mousesports. Прогноз Александра Петрика

Профессиональный киберспортивный аналитик, постоянный участник студии аналитики на турнирах, освещаемых SLTV Александр Петрик, дал прогноз на матч SK Gaming vs mousesports в рамках лан-турнира ESG Tour Mykonos по CS:GO.

Первый матч на турнире в Миконосе главный фаворит турнира, SK Gaming, проведет против mousesports. Бразильцы на Dreamhack Malmo менее недели назад показали высокий уровень Counter-Strike, однако в четвертьфинале уступили неудобному противнику в лице будущих чемпионов турнира – G2. Более того, SK имели все шансы выигрывать французов со счетом 2-0, но позволили совершить против себя камбек.

Mousesports в Мальме разочаровали: команда, недавно совершившая двойную замену в составе, провалила матч против Gambit на Train и против FaZe на Mirage. В игре "мышек" пока нет необходимой синергии, им нужно еще много работать и тренироваться, чтобы настроить взаимодействие на всех картах.

SK исторически очень комфортно себя чувствовали с сегодняшним противником, в играх с предыдущим составом mouz бразильцы не проиграли ни одной карты из 4 сыгранных. При этом большинство встреч завершались быстрой победой SK. Никаких предпосылок на победу mouz в этой встрече нет. Разве что этот BO1 на личном скилле вытащат главные стрелки mousesports – oskar и sunNy. Такой исход я считаю маловероятным, поэтому ставлю на уверенную победу SK.