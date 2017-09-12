"Селтик" – "ПСЖ". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Селтик" – "ПСЖ" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча состоится во вторник на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не более трех мячей.

"Селтик" у себя на "Селтик Парк" будет принимать "Пари Сен-Жермен". "ПСЖ" на старте сезона мощен, грозен, еще бы с такой атакой и с таким подбором футболистов. "ПСЖ" – безусловный фаворит матча. Ну и "Селтик" у себя в чемпионате идет лидером.

Но в последние годы "Селтик" довольно уверенно проходил квалификацию, но на групповом турнире превращался в мальчика для битья. Но не всегда так было. Можно вспомнить, как "Селтик" не проиграл "Манчестер Сити", как он упирался с "Барселоной". Ну и с "Пари Сен-Жермен" Брендану Роджерсу, наставнику "Селтика", нужно понимать, что в Шотландии против его команды играют в один футбол, а сейчас нужно подстраиваться под "ПСЖ".

Думаю, что "Селтик" постарается с этой задачей справиться и не позволит много забить Парижу. Слишком много "ПСЖ" забивает. А тут первый тур Лиги чемпионов, крепкий британский клуб с хорошим подбором игроков. Я здесь не жду легкой прогулки для "ПСЖ". "Селтик" упрется. Хоть букмекеры и ждут здесь обилия забитых мячей, я буду отталкиваться от того, что это 1-й тур. "Селтик" постарается максимально съесть Париж в центре поля и не дать тому разбежаться.

Мне кажется, что голов не должно быть много. Попробую сыграть вариант "тотал меньше 3,5 мяча" за 1.71.