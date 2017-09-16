"Салават Юлаев" – "Спартак". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Салават Юлаев" – "Спартак" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в субботу в Уфе на "Уфа-Арене". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче уфимцы победят с запасом.

"Салават" в последнем матче обыграл "Торпедо", воспользовавшись ошибкой защитника нижегородцев.

Что касается "Спартака", он уступил в Нижнекамске. Как признался после матча наставник москвичей Вадим Епанчинцев, у него половина команды возила трусы. Чтобы побеждать, "Спартаку" нужно, чтобы не половина команды возила трусы, а вообще никто не возил. Удастся ли это в матче против "Салавата", честно говоря, для меня вопрос. "Салават" будет играть активно. Но и "Спартак" будет активничать.

Кто победит? Поскольку уфимцы умеют и знают, как побеждать, думаю, преимущество будет на их стороне. Ставлю на победу хозяев. "Салават Юлаев" показывает в этом сезоне, что, если ему дают вести игру, дают выйти вперед на две шайбы, дальше разрыв будет только расти. Думаю, что в этом матче как минимум в две шайбы уфимцы выиграют.