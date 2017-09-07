Прогноз. Евробаскет-2017. Россия – Великобритания: защита отойдет на второй план

В рамках заключительного пятого тура группового раунда чемпионата Европы по баскетболу сборная России встретится с командой Великобритании. Коллектив Сергея Базаревича в попытках добыть свою четвертую победу сыграет результативно, что позволит пробить общий тотал в матче.

Россия уже обеспечила себе место в плей-офф, однако пока итоговое место в первой четвертки неизвестно. Многое будет зависеть и от соперников, но россиянам, чтобы не занять последнее место, которое выводит в 1/8 финала на Испанию, нужно выигрывать у англичан.

Великобритания проиграла все четыре сражения, лишь в матче с Латвией показав намеки на какое-то сопротивление. Все остальные проигрыши были крупными, причем в обороне британцы выглядели совсем печально.

Учитывая, что России на этом чемпионате показала очень добротный баскетбол и посмеялась над критиками, уступив по всем статьям во второй половине матча лишь Латвии, то с британцами команда Базаревича справляться просто обязана и миновать встречи с Испанией. Однако фора на Россию (-16,5) выглядит совсем уж несуразно. Даже при тотальной слабости соперника.

Вполне вероятно, что англичане, выступая экспериментальным составом, постараются в последнем матче все же зацепиться за шанс победить, поэтому считаю рискованным ставить на разгромную победу России, а вот результативность матча вполне может быть высокой.

Англия в среднем за матч набирала по 80 очков. В активе России средний показатель в 79 баллов. Кроме того, не стоит забывать, что именно российская сборная занимает последнее место на этом Евробаскете по количеству потерь в среднем за игру, чем могут воспользоваться соперники. Россияне не балуют высоким процентом стрельбы из-за дуги (30%), но против слабой обороны британцев он может вырасти. Да и сопернику нет никакого резона играть от обороны, так как терять уже нечего.

Вероятность игры на встречных курсах достаточно велика, поэтому в данной встрече стоит присмотреться к ставке на тотал матча больше 156,5 очка.