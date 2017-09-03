Белоруссия – Швеция. Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч Белоруссия – Швеция в рамках квалификации чемпионата мира-2018. Наш эксперт ставит на сухую победу Швеции.

Сборная Белоруссии проиграла в последнем матче Люксембургу. Это просто провал. И это весьма пугает, потому что мы привыкли считать карликовые государства явными аутсайдерами. Да, команда Фарерских островов тоже забила Португалии, но итоговый результат в том матче совсем другой. У Белоруссии серьезный кадровый голод. Нет системообразующих игроков. В целом уровень этой команды очень низкий.

Что касается Швеции, то эта сборная находится в стадии перезагрузки, поиска новых звезд, которые должны прийти на смену Златану Ибрагимовичу. В целом же шведы в последнее время выступают очень уверенно. У них в составе есть достаточно большое количество классных исполнителей. Поэтому я практически не сомневаюсь в ставке на победу Швеции в этом матче. И думаю, что белорусы, которые очень слабо играют в атаке, не забьют.