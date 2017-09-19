"Барселона" – "Эйбар". Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч "Барселона" – "Эйбар" в 5-м туре ла лиги. Наш эксперт полагает, что хозяева выиграют первый тайм с форой (-1).

Эрнесто Вальверде в прошлом туре практически пренебрег ротацией состава. Казалось, что после разгрома "Ювентуса" стоит оставить на скамейке запасных Андреса Иньесту, которому в 33 года сложно играть дважды в неделю в стартовом составе, а также новичка команды Усмана Дембеле, который пока лишь осваивался в команде. Но оба они вышли в основе в Хетафе, а единственным изменением в составе стал выход на правом фланге обороны Серхи Роберто вместо Семедо. Хот прежде Вальверде говорил, что намерен закрепить за Серхи Роберто другую позицию – в полузащите.

Думаю, так мало ротации мы увидели потому, что Эрнесто Вальверде держал в уме матч против "Эйбара" и считал его потенциально более простым, чем выезд в Хетафе. Хотя бы потому, что на "Камп Ноу" играть проще, чем в гостях. Возможно, поэтому 10 футболистов играли два матча в основе за одну неделю. С расчетом на то, что несколько лидеров отдохнут в матче с "Эйбаром", а потом будут лучше готовы к следующей игре – снова выездной, в Жироне.

Но в Хетафе все сложилось весьма скверно для "Барселоны" – команда сыграла плохо, была очень близка к потере очков и вдобавок потеряла Дембеле аж до 2018 года. Травма француза обозначает, что теперь придется не только по полной программе задействовать Месси и Луиса Суареса, но и постоянно искать третьего форварда – на бывшую позицию Неймара, которую так недолго смог закрывать Дембеле. Что ж, теперь прибавится игровой практики для Деулофеу и Дениса Суареса. Денис, кстати, в последнее время выглядит лучшим из барселонских Суаресов. Причем это не столько комплимент Денису, сколько констатация плохой формы Луиса.

Но когда-то уругвайский форвард "Барселоны" должен взяться за штампование голов – так, как это делает Месси. А Лионель как раз в отличных кондициях. Поэтому, полагаю, "Эйбару" на "Камп Ноу" ловить нечего даже в условиях ожидаемой ротации "Барселоны". Тем более что у "оружейников" пятеро травмированных футболистов, включая Педро Леона.

На что же тут поставить? Мне не очень понравились коэффициенты в ставках на "исход плюс тотал" и на победу "Барселону" через фору по итогам всего матча. Поэтому лучше выберу ставку на фору по исходу первого тайма. "Барселона" с форой (-1) за 1,75 в первом тайме – вот ставка, которая выглядит, пожалуй, несколько перспективнее других.