"Барселона" – "Эспаньол". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Барселона" – "Эспаньол" в 1/4 финала Кубка Испании. Это ответная встреча, она состоится в четверг на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева забьют больше во втором тайме, чем в первом.

Каталонское дерби. После поражения от "Реала" в Суперкубке Испании "Барселона" впервые проиграла как раз неделю назад "Эспаньолу". Девять лет "Эспаньол" не мог обыграть "Барселону". Да и этот матч на "Корнелья Эль-Прат", скорее, вне контекста. "Барса" владела преимуществом, имела огромное количество моментов, не реализовала пенальти, а в концовке позволила "Эспаньолу" отправить мяч в сетку своих ворот.

Я думаю, что сейчас "Барселона", учитывая ее форму, то, как она играла с "Бетисом", не оставит никаких шансов "Эспаньолу". Понятно, что это Кубок, в котором могут быть любые расклады, но, на мой взгляд, "Эспаньол", скорее, постарается максимально насытить свою половину поля, оборону и не позволить "Барсе" забить много. На первый тайм у "Эспаньола" должно хвалить силенок. И он не должен допускать тех ошибок, которые допустила "Сельта" в матче с "Барселоной". Наверное, Кике Санчес Флорес что-то придумает, постарается закрыть все входы и выходы к своим воротам. Но силенок может не хватить на второй тайм.

В этом матче я бы рискнул порекомендовать за хороший коэффициент вариант "индивидуальный тотал "Барселоны" во втором тайме больше, чем в первом". Возможно, "Барса" забьет в первом один мяч, затем раскочегарится во втором и забьет еще 2-3. Может быть, в первом тайме хозяева вообще не забьют, оставив все голевые свершения на вторую половину. Коэффициент выше "двойки" – 2.01.