"Ахмат" – "Локомотив". Прогноз Анатолия Бышовца

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анатолий Бышовец дал прогноз на матч "Ахмат" – "Локомотив" в 9-м туре российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18. Эксперт считает, что "Локомотив" не проиграет.

У "Локомотива" очень много опытных игроков и футболистов, играющих на разрушение в средней линии. Матч будет близок к ничейному результату, хотя "Ахмат" от игры к игре раскрывает потенциал приглашенных футболистов. Наверное, о победе "Локомотива" можно говорить, шансы на это у них есть. Преодолеть игру "Ахмата" будет сложно, но контригра "Локомотива" тоже хороша. Благодаря Миранчукам, Фернандешу, пришедшему недавно Эдеру.