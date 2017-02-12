У Эмбиида выявлен надрыв мениска

МРТ-обследование выявило у центрового "Филадельфии" Джоэла Эмбиида надрыв мениска левого колена. Об этом со ссылкой на генерального менеджера клуба Брайна Коланджело сообщил журналист Том Мур. При этом подчеркивается, что повреждение незначительное и, скорее всего, не потребует хирургического вмешательства. Коланджело отметил, что пока непонятно, когда Эмбиид получил эту травму.

Центровой не выходил на паркет в 9 последних матчах "76-х" из-за проблем с коленями. Если он не восстановится к концу недели, то не сможет принять участие в Матче новичков, а также конкурсе мастерства в рамках звездного уик-энда. Напомним, что Эмбиид из-за различных повреждений пропустил первые два сезона после того, как был выбран на драфте-2014.