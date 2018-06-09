Евгений Пашутин: "Кливленд" напомнил хоккейный "Вашингтон", когда команду тащил один Овечкин"

Главный тренер итальянского "Канту" Евгений Пашутин поделился своим мнением о финальной серии НБА, в которой "Голден Стэйт" в четырех матчах взял верх над "Кливлендом".

– Я рад за "Голден Стэйт" и особенно за Дюранта, - сказал Пашутин. - Он внес в игру этой команды то, чего ей не хватало – мощь. Раньше Леброн мог их задавать, теперь не получилось. Дюрант просто гениальный игрок, он и изнутри потрясающе действует, на позиции центра как лицом, так и спиной, обладает скоростью и феноменальным, удивительным броском. Это единственный в мире игрок, который может играть на месте центра, на четвертой позиции, а бросает как снайпер.

Движение мяча, скорость, баланс, командная игра – вот козыри чемпионов НБА. Думаю, нынешний "Голден Стэйт" можно сравнить с "Чикаго" времен Майкла Джордана. Мое мнение, что это команда-династия. Они играют очень красиво, зрелищно.

Что касается "Кливленда", то он напоминал в этом сезоне хоккейный "Вашингтон", когда команду тащил только один Саша Овечкин, но дотащить без поддержки партнеров не мог. Пользуясь случаем, хочу поздравить Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Он непревзойденный снайпер, у которого теперь есть главная победа. И именно он сделал для этой победы все возможное, это его трофей. (Андрей ШИТИХИН)