Джордан - четвертый в списке самых богатых знаменитостей США

Звезда НБА 80-х и 90-х Майкл Джордан занимает четвертое место в списке самых богатых знаменитостей США в 2016 году, составленном Forbes, сообщает Complex. Состояние 53-летнего экс-баскетболиста оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Основным источником дохода для Джордана является продажа одежды и обуви под именным брендом. Также отмечается, что в ближайшее время доходы бывшего спортсмена будут только расти, поэтому он вполне может опередить Опре Уинфри, Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, которые сейчас опережают его в списке самых богатых знаменитостей США.