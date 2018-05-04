Дуэйн Кейси — о поражении от "Кливленда": "Мы не смогли сдержать поймавшего кураж Кевина Лава"

Главный тренер "Торонто" Дуэйн Кейси отметил, что одной из причин поражения его команды во втором матче полуфинала Восточной конференции от "Кливленда" (110:128) стала хорошая игра форварда "Кавс" Кевина Лава. Американец набрал 31 очко и сделал 11 подборов.

– Мы не смогли сдержать поймавшего кураж Кевина Лава, – цитирует ESPN Кейси. – Не удалось найти игрока, который смог бы эффективно защищаться против него. Кроме того, мы проигрывали некоторые индивидуальные противостояния по всей площадке.



После этой победы "Кавс" повели в серии 2-0. Следующую встречу команды проведут 6 мая в Кливленде.