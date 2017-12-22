Брюс Боуэн: "Данкан был близок к переходу в "Орландо", но Док Риверс все испортил"

Трехкратный чемпион НБА Брюс Боуэн рассказал, что летом 2000 года центровой Тим Данкан чуть не перешел в "Орландо" из "Сан-Антонио". Он также добавил, что сделка не состоялась из-за Дока Риверса.

– Грегг Попович никогда не совершал ошибок по отношению к Тиму Данкану. Помню, когда Тим стал свободным агентом, он задумался о переходе в "Орландо", которым в то время руководил Док Риверс, – приводит CBS Sports слова Боуэна. – На встрече с "Орландо" Тим спросил, можно ли будет семье летать с командой на некоторые матчи. Насколько я понимаю, Док сказал "нет" и в тот момент упустил Данкана.

Напомним, Данкан завершил карьеру летом 2016 года. Всю свою карьеру он провел в составе "Спэрс" и стал пятикратным чемпионом НБА. Боуэн выступал с Данканом с 2001 по 2009 год.