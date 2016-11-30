06:21 | БАСКЕТБОЛ — НБА

10 очков Мозгова не спасли "Лейкерс" в игре с "Нью-Орлеаном"

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"Нью-Орлеан" нанес поражение "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:88. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Пеликанс" Энтони Дэвис, набравший 41 очко и сделавший 16 подборов. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 20 минут 30 секунд. На его счету 10 очков и 9 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Лейкерс" – 105:88 (33:22, 32:19, 24:22, 16:25)

Н: Дэвис (41 + 16 подборов), Холидэй (22), Ашик (10 + 11 подборов).

Л: Уильямс (16), Рэндл (12 + 10 подборов), МОЗГОВ (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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