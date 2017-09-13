Тимофей Мозгов: "Перетерпели и дожали греков в конце"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов объяснил, за счет чего команде удалось ликвидировать отставание в счете в матче с Грецией и выйти в полуфинал Евробаскета.

– Мы проигрывали довольно много, но понимали, что это еще не конец. Нужно терпение. Перетерпели, сделали то, что должны, и дожали в конце. Во второй половине мы в обороне отработали намного лучше, чем в первой. Защита – она не только на бумаге. Это прежде всего желание всех пятерых ребят работать в команде. Для меня матч, если бы в конце не промазал, был бы почти идеальный. Сербия или Италия в полуфинале? Думаю, глупо выбирать соперника на такой стадии. Поживем – увидим. Кто выиграет, к тому и будем готовиться. Самое главное – дисциплина и настрой. Не надо расслабляться, самые важные матчи чемпионата впереди, - сказал Мозгов. (Антон БАБОШИН)