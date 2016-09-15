Сергей Базаревич: "Сборная России с травмами лидеров потеряла в креативности, но прибавила в дисциплине"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги отборочного турнира чемпионата Европы-2017, признавшись, что был удивлен тем, что нашлась замена лидерам Алексею Шведу и Виталию Фридзону​.

– В этой кампании был сложный момент, когда произошло несколько травм подряд, – цитирует пресс-служба РФБ Базаревича. – Причем почти все оказались неигровыми – только Миша Кулагин повредил плечо в матче с Грузией. Были проблемы у Антонова. Бабурин выпал из тренировочного процесса на длительный срок. И без Шведа с Фридзоном было тяжело. Если честно, я, выстраивая общую картину, не представлял себе, как играть без Шведа. Он создает какие-то важные моменты при неудачной командой игре. Поэтому его травма – это был небольшой шок. Но на самом деле он был смягчен, потому что в какой-то момент я понял, что у нас есть кому играть. И мы справились, несмотря на отсутствие Алексея.

– Получается, команда вас удивила тем, что нашлась достойная замена лидерам?

– Фридзона в большой степени заменил Бабурин – как игрок похожего плана и самоотдачи. А Шведа заменить вообще сложно. Смысл в том, что мы потеряли в креативности, но прибавили в дисциплине. Я к моменту его травмы уже гораздо лучше понимал возможности игроков, и это стало плюсом. Удивило ли меня, что команда справилась? Я говорил уже, что баскетбольное образование и понимание игры у наших ребят превзошли мои ожидания. Хотя понимаю, что большинство из них длительное время играют в серьезных командах, и они четко осознают свои роли.

Нужно понимать, что почти все эти травмы мало связаны с тренировочным процессом. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, которые происходят в клубах или вообще по недоразумению. Баскетбол – контактный спорт. Уйти от контакта или интенсивности у нас вряд ли получится. Возможно, сами игроки, помня об этом летом, в следующем сезоне подойдут лучше готовыми. В 2017 году нужно будет немного поменять специфику подготовки, но в целом она останется той же. Там предстоит провести больше игр подряд и нужно будет лучше распределить роли.