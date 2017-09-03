Италия проиграла Литве на Евробаскете, несмотря на 24 очка Датоме

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная Литвы одолела Италию – 78:73. Самым результативным игроком встречи стал форвард итальянцев Луиджи Датоме, набравший 24 очка. У прибалтов 20 баллами отметился Адас Юскевич. После этой победы литовцы догнали Италию в таблице. Команды лидируют в группе B, имея по две победы в трех играх.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа B

Литва – Италия – 78:73 (23:23, 18:9, 16:17, 21:24)

Л: Юскевичюс (20), Кузминскас (14), Валанчюнас (13 + 8 подборов), Калниетис (12 + 8 передач).

И: Датоме (24), Белинелли (14), Филлой (10).