Александр Васин: "Женская сборная находится на стадии становления"

Главный тренер женской сборной России Александр Васин после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2017 со Швейцарией (65:56) выразил удовлетворение результатом встречи и выходом в финальную часть соревнования. Специалист, тем не менее, отметил: у команды получалось на все.

– Команда находится в стадии становления, и сегодня в игре что-то получалось, а что-то нет, – приводит официальный сайт РФБ слова Васина. – Были как яркие моменты, так и неудачные. Мы продолжаем работать, оценивать и делать выводы. Дело в том, что Швейцария – довольно жесткий, неуступчивый соперник, у которого поменялся тренер. Это была первая игра под его руководством, а в такой ситуации все желают проявить себя. Мы же играли "с листа", поскольку эта команда собралась несколько дней назад и не проводила матчей. У нас не было ни видео, ни информации. А состав сборной Швейцарии значительно обновился. Сейчас это очень быстрая команда, в которой каждый игрок может идти в проход и атаковать из-за трехочковой дуги.