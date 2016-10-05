Выступление российских гимнастов на ОИ-2016 признано удовлетворительным

Экспертный совет при Министерстве спорта РФ признал удовлетворительным выступление сборной России по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. С основным докладом на заседании совета выступил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко. По сообщению пресс-службы Минспорта РФ, эксперты отметили выполнение большинства запланированных показателей.

Одновременно члены экспертного совета выработали ряд рекомендаций при подготовке сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике в олимпийском цикле 2017 - 2020 годов.

Отметим, что на Олимпийских играх 2016 года россияне завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали.