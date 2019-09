Легенда австралийского тенниса предлагает дисквалифицировать Кирьоса

Легендарный австралийский теннисист Род Лавер считает, что его молодого соотечественника Ника Кирьоса могут исправить только дисквалификации. Кирьос известен своим скандальным поведением и резонансными заявлениями, за что не раз получал штрафы.

— Все, что до сих пор предпринималось, не работало, так что, возможно, единственное решение — это дисквалификация, — цитирует The Sydney Morning Herald and The Age Лавера. — Я не уверен, что из всего произошедшего он извлек уроки. Таков Ник, к сожалению. Он мог бы быть великим чемпионом благодаря своему таланту, но голова мешает ему.