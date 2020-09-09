«Бавария» подтвердила возвращение Перишича в «Интер»

Полузащитник Иван Перишич вернулся из аренды в «Баварии» и вновь стал игроком «Интера». Об этом сообщает Twitter немецкого клуба. «Бавария» не стала выкупать контракт 31-летнего хорватского игрока.

?? Ivan #Perisic will return to Inter Milan after his one-year loan spell.



Thank you for everything, Ivan! ?#MiaSanMia pic.twitter.com/2R7QgDsfrG — CHAMPIONS OF EUROPE ? (@FCBayernEN) September 9, 2020

Перишич провел в Германии прошлый сезон на правах аренды. Чемпионы Германии заплатили «Интеру» пять миллионов евро и могли выкупить футболиста за 20 миллионов. Мюнхенцы пытались снизить сумму трансфера, но клубам договориться не удалось.

За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей в составе мюнхенцев, забил восемь мячей при десяти голевых передачах. С командой он выиграл бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.