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«Бавария» подтвердила возвращение Перишича в «Интер»

9 сентября 2020, 17:41
«Бавария» поблагодарила Перишича. Фото ФК «Бавария».
«Бавария» поблагодарила Перишича. Фото ФК «Бавария».
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Полузащитник Иван Перишич вернулся из аренды в «Баварии» и вновь стал игроком «Интера». Об этом сообщает Twitter немецкого клуба. «Бавария» не стала выкупать контракт 31-летнего хорватского игрока.

Перишич провел в Германии прошлый сезон на правах аренды. Чемпионы Германии заплатили «Интеру» пять миллионов евро и могли выкупить футболиста за 20 миллионов. Мюнхенцы пытались снизить сумму трансфера, но клубам договориться не удалось.

За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей в составе мюнхенцев, забил восемь мячей при десяти голевых передачах. С командой он выиграл бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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