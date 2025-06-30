Футбол
30 июня, 05:38

«Дженоа» просит за де Винтера 30 миллионов евро

Павел Лопатко

«Дженоа» намерен выручить за трансфер защитника Кони де Винтера 30 миллионов евро, сообщает La Repubblica.

По данным источника, 23-летним бельгийцем интересуются «Аталанта», «Наполи» и «Интер».

В сезоне-2024/25 де Винтер в 26 матчах за «Дженоа» забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

