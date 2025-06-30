«Дженоа» просит за де Винтера 30 миллионов евро
«Дженоа» намерен выручить за трансфер защитника Кони де Винтера 30 миллионов евро, сообщает La Repubblica.
По данным источника, 23-летним бельгийцем интересуются «Аталанта», «Наполи» и «Интер».
В сезоне-2024/25 де Винтер в 26 матчах за «Дженоа» забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
3
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
4
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
5
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
8
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
9
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
10
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
11
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
13
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
20
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
