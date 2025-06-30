Футбол
30 июня, 13:48

Регистрация перехода Джикии в «Антальяспор» запланирована на середину июля

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Антальяспор» рассчитывает на снятие запрета на регистрацию новых игроков в середине июля. Тогда клуб сможет официально оформить переход российского футболиста Георгия Джикии, сообщил официальный представитель «Антальяспора».

Джикия подписал контракт с турецким клубом на прошлой неделе, но трансфер не был оформлен из-за запрета со стороны ФИФА. Международная федерация футбола ввела ограничения из-за задолженности «Антальяспора» перед бывшими игроками.

«Запрет еще не снят, мы ожидаем, что это произойдет 15 июля. Руководство клуба сейчас меняется, поэтому процесс затягивается», — сообщили в «Антальяспоре» ТАСС.

Последним клубом 31-летнего Джикии были «Химки». Прежде он играл за «Спартак» и был капитаном команды. Вместе с красно-белыми футболист стал чемпионом России в 2017 году, обладателем кубка страны в 2022 году и суперкубка России в 2017 году. За сборную России Джикия провел 45 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ
Источник: ТАСС
Георгий Джикия
Футбол
ФК Антальяспор
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Ташуев готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в Турции

Агент Джикии о трансферном бане «Антальяспора»: «Конечно, эта ситуация заставляет задуматься»

КХЛ на Кинопоиске

