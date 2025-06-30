Регистрация перехода Джикии в «Антальяспор» запланирована на середину июля

«Антальяспор» рассчитывает на снятие запрета на регистрацию новых игроков в середине июля. Тогда клуб сможет официально оформить переход российского футболиста Георгия Джикии, сообщил официальный представитель «Антальяспора».

Джикия подписал контракт с турецким клубом на прошлой неделе, но трансфер не был оформлен из-за запрета со стороны ФИФА. Международная федерация футбола ввела ограничения из-за задолженности «Антальяспора» перед бывшими игроками.

«Запрет еще не снят, мы ожидаем, что это произойдет 15 июля. Руководство клуба сейчас меняется, поэтому процесс затягивается», — сообщили в «Антальяспоре» ТАСС.

Последним клубом 31-летнего Джикии были «Химки». Прежде он играл за «Спартак» и был капитаном команды. Вместе с красно-белыми футболист стал чемпионом России в 2017 году, обладателем кубка страны в 2022 году и суперкубка России в 2017 году. За сборную России Джикия провел 45 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.