«Спортинг» не заинтересован в трансфере Мангаша

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к главному тренеру «Спортинга» Руи Борхесу, лиссабонский клуб не заинтересован в трансфере защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.

«Это фейковая новость. Борхес не просил у клуба Мангаша в качестве усиления», — сообщил «СЭ» источник.

Ранее O Jogo сообщил, что «Спортинг» проявляет интерес к Мангашу. По информации источника, главный тренер Руй Борхес знает игрока по совместной работе в «Витории Гимарайнш» и лично заинтересован в переходе футболиста.

Защитник перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года из «Витории Гимарайнш». В прошедешем сезоне на счету 27-летнего португальца 17 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.

Контракт Мангаша со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.