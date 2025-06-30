Футбол
30 июня, 12:41

«Спортинг» не заинтересован в трансфере Мангаша

Микеле Антонов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к главному тренеру «Спортинга» Руи Борхесу, лиссабонский клуб не заинтересован в трансфере защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.

«Это фейковая новость. Борхес не просил у клуба Мангаша в качестве усиления», — сообщил «СЭ» источник.

Ранее O Jogo сообщил, что «Спортинг» проявляет интерес к Мангашу. По информации источника, главный тренер Руй Борхес знает игрока по совместной работе в «Витории Гимарайнш» и лично заинтересован в переходе футболиста.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Защитник перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года из «Витории Гимарайнш». В прошедешем сезоне на счету 27-летнего португальца 17 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.

Контракт Мангаша со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

ФК Спартак (Москва)
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рикарду Мангаш
  • zg

    Кто еще НЕ заинтересован в Мангаше?Давайте,накидывайте!:man_facepalming:

    30.06.2025

  • zg

    Абену лесом,а Мангаш и Медина вполне еще пригодятся.

    30.06.2025

  • maxbeast

    У Спартака полностью заполнен слот по легионерам, 13. Если будут трансферы, то нужно освобождать место в заявке. Абена, Мангаш и Медина это самые очевидные кандидаты на выход. И тут дело не в норм-не норм.

    30.06.2025

  • Den211

    Мангаш абсолютно нормальный игрок, Спартаку лучше б его оставить. Рябчук ни разу его не сильнее

    30.06.2025

