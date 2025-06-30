«Факел» объявил о расставании с Ильиным

Нападающий Владимир Ильин покинул «Факел» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«Володя, спасибо за проделанную работу, за сохранение позитивного настроя даже в самые тяжелые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Факела».

Ильин выступал за клуб из Воронежа с лета 2024 года. 33-летний форвард провел за команду 28 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

Ранее футболист играл за «Ахмат», «Краснодар», «Урал» и другие команды.