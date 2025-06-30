Клубы серии А заинтересовались Крессуэллом после молодежного Евро-2025

«Аталанта», «Комо», «Рома» и «Наполи» интересуются защитником «Тулузы» Чарли Крессуэллом, сообщает The Sun.

По данным источника, французы намерены выручить за 22-летнего англичанина около 20 миллионов евро. Интерес к игроку значительно вырос после молодежного Евро-2025, на котором Крессуэлл в составе сборной одержал победу.

В сезоне-2024/25 защитник в 34 матчах за «Тулузу» забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.