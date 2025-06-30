«Атлетико» объявил об уходе Аспиликуэты

«Атлетико» объявил об уходе 35-летнего защитника Сесара Аспиликуэты из клуба.

«Благодарим тебя, Сесар, за преданность и лидерские качества, которые ты проявлял на протяжении всей карьеры в «Атлетико». Желаем успехов в будущих начинаниях!» — отмечается в заявлении пресс-службы клуба.

За «Атлетико» Аспиликуэта сыграл 53 матча, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Он выступал за испанскую команду с 2023 года. Кроме того, ранее футболист выступал за «Челси», «Марсель» и «Осасуну». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.