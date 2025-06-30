Томаров покинул «Урал»

Экс-главный тренер «Урала» Сергей Томаров покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.

Томаров присоединился к тренерскому штабу главной команды перед началом прошлого сезона. Во время весенней части первой лиги он был главным тренером.

23 июня «Урал» объявил о назначении главным тренером Мирослава Ромащенко. Он вошел в тренерский штаб клуба в январе 2025 года, когда команду возглавлял Томаров.

«Урал» в сезоне-2024/25 занял 4-е место в первой лиге. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ он уступил «Ахмату» (2:1, 0:2).