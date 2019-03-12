"Витесс" поздравил Караваева с вызовом в сборную России

"Витесс" поздравил защитника Вячеслава Караваева с получением вызова в национальную сборную России.

Напомним, что в понедельник, 11 марта, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. 21 марта Россия сыграет в гостях с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.

- Поздравляем с вызовом в сборную России! Желаем успехов и ярких побед!, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

🗣’Hey bro, congrats on your selection for the Russian national team’



🇷🇺Поздравляем с вызовом в сборную России! Желаем успехов и ярких побед!



Congratulations Kara, well deserved👊🏼#Vitesse pic.twitter.com/SFlxKLUxsq – Vitesse (@MijnVitesse) 12 марта 2019 г.

Подготовку к матчам сборная начнет 17-го марта в Новогорске.

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