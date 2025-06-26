Футбол
26 июня, 12:54

Дюков заявил о важной социальной роли сборной России по футболу

Павел Лопатко

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что матчи национальной сборной играют важную социальную роль, помимо спортивной.

«Главная сборная России помимо выполнения спортивной функции играет важную социальную роль и проводит яркие мероприятия. В 2025 году наша команда провела четыре матча из четырех возможных, охват трансляций матчей — более 4,3 миллиона человек», — цитирует Дюкова ТАСС.

По словам президента РФС, матчи сборной проходят по стандартам УЕФА: исполняют гимны команд, проводят пресс-конференции, организуют различные шоу и работу фан-зон.

«До 2028 года планируется не менее пяти официальных матчей в год с упором на сильных соперников», — добавил Дюков.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров.

Источник: ТАСС
  • Medovar

    Вот и объясните, в чем социальная роль игр сборной. А про конечности - даже не надейтесь, не отрастут.

    26.06.2025

  • Фирсыч

    Я товарищеские матчи не смотрю.

    26.06.2025

  • m_16

    А как-то должны влиять? Вот матчи сборной Аргентины, например, излечивают от рака? Или при посмотре утраченные конечности отрастают?

    26.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    О да....избиение брунеев нравится плебсу...:laughing::laughing::laughing:

    26.06.2025

  • Millwall82

    2025 году наша команда провела четыре матча из четырех возможных(с) а был шанс их не провести? С Гренадой-то, вторым составом Нигерии, Беларусью и Замбией?

    26.06.2025

  • Medovar

    Во-первых, исполняют не гимны команд, а гимны стран-участниц матча. Во-вторых, как матчи сборной влияют на ключевые показатели преступности, на показатели заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, на показатели общей и детской смертности с учетом возрастной структуры, на показатели рождаемости?

    26.06.2025

  • оппонент

    Какая социальная роль? Показуха голимая, певцы-певички, размахивание флагами... А футбол где? Зазвали непойми-кого, да ещё за деньги. Роль будет только, если к нам будут сами напрашиваться хоть какие-то значимые команды.

    26.06.2025

