Дюков заявил о важной социальной роли сборной России по футболу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что матчи национальной сборной играют важную социальную роль, помимо спортивной.

«Главная сборная России помимо выполнения спортивной функции играет важную социальную роль и проводит яркие мероприятия. В 2025 году наша команда провела четыре матча из четырех возможных, охват трансляций матчей — более 4,3 миллиона человек», — цитирует Дюкова ТАСС.

По словам президента РФС, матчи сборной проходят по стандартам УЕФА: исполняют гимны команд, проводят пресс-конференции, организуют различные шоу и работу фан-зон.

«До 2028 года планируется не менее пяти официальных матчей в год с упором на сильных соперников», — добавил Дюков.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров.