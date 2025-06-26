Футбол
26 июня, 17:00

Дюков: «К концу года могут быть приняты решения о возвращении российского футбола»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты сборной России перед матчем с Нигерией.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции организации прокомментировал ситуацию с возможным возвращением российского футбола на международную арену.

— Есть ли предпосылки к возвращению российского футбола?

— Предпосылки есть. К концу года соответствующие решения могут быть приняты.

С февраля 2022 года сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Дональд Трамп и&nbsp;Джанни Инфантино.«Надеюсь, наступит мир и мы сможем их вернуть». Инфантино обсудил с Трампом допуск России до ЧМ-2026

  • С трудом верится.

    28.06.2025

  • chimega

    "Казнить нельзя помиловать" - в будущем решении первая запятая предпочтительнее.

    27.06.2025

  • spar001

    все хотим меж капель пробежать...

    27.06.2025

  • Дмитрий С.

    И это не все новости шестой палаты. А сейчас рекламная пауза. Оставайтесь с нами.

    27.06.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Брехун..

    27.06.2025

  • Саша

    Уверенность перед зеркалом, также известная как зеркальная аффирмация или зеркальное проявление, - это практика, которая помогает повысить уверенность в себе и самооценку, путем произнесения положительных утверждений или комплиментов своему отражению в зеркале. Эта техника подразумевает вербализацию желаемых качеств, целей или намерений, глядя себе в глаза: "Может быть... быть может... может не быть..."

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я верну 100%! ------- Этого мало. Верим только тем, кто даёт гарантию в 146%

    26.06.2025

  • ровнов

    Разогнать эту банду. Хуже не будет.

    26.06.2025

  • Горын

    Перестаньте пиндеть. Вернут, тогда и объявите. Пустомели.

    26.06.2025

  • efim6010

    За свои слова надо отвечать... наврал в отставку !

    26.06.2025

  • Фирсыч

    Твой бог за войну?

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    – Аргументом при введении действующего лимита было повышение конкуренции, это важно в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнерами по команде, играть против сильных соперников. Не вижу связи между успешной реализацией проекта ЮФЛ и лимитом на легионеров. Многие игроки, которые прошли подготовку в ЮФЛ, становятся игроками первых команд и получают игровую практику, эти игроки вам известны. Кто-то уже призывается в национальную сборную. Если посмотреть на статистику, в нашем профессиональном футболе – 3 процента легионеров. Все остальные – российские футболисты. Недавно я обсуждал с представителями некоторых клубов их мнение о лимите на легионеров – у каждого клуба своя стратегия и политика. Кто-то делает ставку на россиян, кто-то использует легионеров, но все говорят о том, что менять лимит нет необходимости, – сказал глава РФС Дюков.

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Так же. Дюков о лимите: «В нашем футболе 3% легионеров, все остальные – российские футболисты» (с)

    26.06.2025

  • bishevcky

    Ну раз сам Степашкин говорил , тогда.....ж...а

    26.06.2025

  • bishevcky

    " Какие Ваши доказательства?"

    26.06.2025

  • Болельщик футбола.

    Пиз.. ол сказочный.

    26.06.2025

  • fatka

    Забыл сказать к концу какого года...:grinning:

    26.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Все ждут, когда тебя, дебила мразотного, по IP забанят.

    26.06.2025

  • Haiaxi

    К концу какого года - не уточнил.

    26.06.2025

  • sparks of green

    Ещё какла много, до последнего ж

    26.06.2025

  • iurganovanton

    А могут быть и не приняты… Как говорит Трамп: «Вероятно, мы с ним поладим и посмотрим , возможно , из этого что-то получится»

    26.06.2025

  • Dimario

    Предпосылки есть. А как оно по факту будет - а херес его знает :rofl::rofl:

    26.06.2025

  • Юджин Леви

    ну ок, но постановка на учет необоходима, всех под колпак, при обострениях принудительная терапия

    26.06.2025

  • Evgeny Sidorov

    Пока пу у власти ничего не будет.

    26.06.2025

  • george64

    Ну, это единичные случаи.. Не будем всех под одну гребенку. В основном они безобидные. На сайте карябают, но все же УК боятся.. )

    26.06.2025

  • Юджин Леви

    потенциально опасные, военкора ж либерастка взорвала

    26.06.2025

  • george64

    Вот тут я с тобой согласен. )) Однако, насчет дурки, слишком жестоко. Пусть живут, они же для общества не опасны.

    26.06.2025

  • Gordon

    Либерашек не учат русскому языку? :)) "Беларусии" :)))

    26.06.2025

  • Gordon

    Прими валерьянку и в люлю )

    26.06.2025

  • Gordon

    Как, даст Бог, победим, так и закончится.

    26.06.2025

  • Юджин Леви

    Нужно либерастию признать псих. заболеванием и весь этот биомусор в дурку навсегда закрыть.

    26.06.2025

  • Gordon

    Опять Дюков балаболит :)))))) Уйди уже на покой и Митрофанушку с собой забери :))) Типа мы все забыли про предыдущие заверения :)))) Не ну так-то да. Могут. А может и не могут. Тут всего два варианта. Я вот до конца года могу возглавить "Барселону" вместо Флика, а могу и не возглавить. 50/50 :)

    26.06.2025

  • george64

    Клоака - это то, что у тебя, и таких, как ты, в голове. Уже не знаете, как извратить чужие слова, чтобы еще что-нибудь про страну высрать. Моральные извращенцы..

    26.06.2025

  • Jean4

    "могут быть приняты, а могут и нет." - добавил Дюков.

    26.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    К концу КАКОГО года… Тема полностью нераскрыта…

    26.06.2025

  • взять все и поделить

    имеешь в виду, что пофиг на слова дюкова, т.к. теперь мы узнали что за клоака этот наш рфс?

    26.06.2025

  • Павел Пушган

    Будет лучше.... или хуже. Диалектика!

    26.06.2025

  • ОstWa11

    :rofl:

    26.06.2025

  • Павел Пушган

    Трамп в понедельник обещал набрать кого надо в ФИФе и УЕФе, правда не сказал в какой понедельник(( Но дело 100% верное

    26.06.2025

  • Павел Пушган

    Трамп наберёт в понедельник кого нужно в УЕФА и ФИФА, 100% инфа.

    26.06.2025

  • maestro_65

    Да все мы знаем, какие будут приняты решения! Чего с умным видом надувать щёки?

    26.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Главное в докладе: может быть… а может и нет

    26.06.2025

  • Павел Пушган

    Ой хорошо бы, но верится с трудом((((((((

    26.06.2025

  • Osokin L

    Легче вернуть 2007 год

    26.06.2025

  • andy1962

    Еще один кретин. Дюков, занимайся детским футболом, расти таланты. то лучше, чем нести ахинею. Идет война с украиной, а на пороге большая война с гейропой. И конца этому не видно....

    26.06.2025

  • ОстроV Zаячий

    И да, немного о предпосылках. Что-то их сегодня было очень много. У Медведева предпосылки, у Дюкова предпосылки. Наверное сильнО влияние международного форума. Правда икорная вечеринка прошла без всяких предпосылок.

    26.06.2025

  • blue-white!

    Я так понял это ему Владимир Владимирович по секрету сказал?!

    26.06.2025

  • инок

    Ну Дюков же не уточнил к концу какого года.)

    26.06.2025

  • _Mike N_

    можно еще Кубу привезти - им бутсы еще с прошлого раза купили !

    26.06.2025

  • Чтанислав Серчесов

    ) С языка сорвал

    26.06.2025

  • _Mike N_

    А в это время сборная России готовится провести 27 матч со сборной Беларусии !:laughing::laughing::laughing:

    26.06.2025

  • Чтанислав Серчесов

    Могут быть приняты решения! А могут быть и не приняты решения!

    26.06.2025

  • Belousov

    "Решения могут быть приняты". А могут быть и не приняты. Но тогда мы снова еще чего-нибудь пообещаем, не впервой все-таки обещать.

    26.06.2025

  • _Mike N_

    Жалко что Дюкова не зовут Пиз - было бы отличное сочетание имени и фамилии ! :laughing::laughing::laughing:

    26.06.2025

  • инок

    Дюков - Мне одному кажется, что эту пластинку заело.))

    26.06.2025

  • 36

    Теперь Бруней приедет основой

    26.06.2025

  • ОстроV Zаячий

    НЕ МОЁ. Из долгого разговора я подчерпнул от него великую мудрость и хочу поделиться с вами. Готовы? "Да, мы договорились что я переведу деньги первого числа, но я же не обещал!" По уровню величия эта цитата имеет полное право стоять на одной полке с цитатами Стэтхема.

    26.06.2025

  • ANTI BOMG

    Поэтому бомжи и столетие перенесли, а 25 мая по Неве прокатились, репетипетировали:sweat_smile::joy::sweat_smile::rofl::gorilla::gorilla::gorilla:

    26.06.2025

  • AZ

    Ну правильно, как всегда будет принято решение об откладывании возвращения еще на год)))

    26.06.2025

  • ёzhic8

    нет, только предпослали

    26.06.2025

  • Владимир Горницкий

    Неужели Дюкова проинформировали, что к концу года закончится "СВО"?

    26.06.2025

  • NF

    Т.е. белофлажничества не будет?)

    26.06.2025

  • NF

    Т.е. белофлажничества не будет?)...

    26.06.2025

  • george64

    "Закусывать надо!.." (с)

    26.06.2025

  • ёzhic8

    готов - не готов, но Может

    26.06.2025

  • Исаев Игорь

    отсыпешь шмали немного?

    26.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Готов подать в отставку если не вернут?

    26.06.2025

  • al-an-ko

    У него работа такая - болтай себе хрень всякую, может что и сбудется.

    26.06.2025

  • george64

    Да уже как-то и пофиг. Теперь мы узнали, что это за клоака..

    26.06.2025

  • ОstWa11

    Предпосылки есть - где??? Какие??? хоть бы одну назвал, а только языком ля-ля

    26.06.2025

  • al-an-ko

    Я тоже вам обещаю - вот кто что хочет то и обещаю.

    26.06.2025

  • sdf_1

    Это в том смысле, что СВО к концу года закончится? Ведь Степашин в недавнем интервью СЭ о таком варианте говорил

    26.06.2025

  • hant64

    Да никто и не сомневается. Единственное, Дюков забыл уточнить, к концу какого года, может быть, 2035?

    26.06.2025

  • Millwall82

    Дюков заявил, что ждет возвращения российских клубов в еврокубки в 2025(с) 2024 год Дюков: сборная России в июне будет играть официальный встречи (с) 2023 год Не у всех память как у рыбки, Александр Валерыч, не у всех.

    26.06.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Решения могут быть приняты Лишь если с дружиной Добрыня ты!

    26.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    В конце года возможно сыграем товорняк с какой нибудь междунадной сборной)

    26.06.2025

  • IQ-87%

    Какие предпосылки и где можно на них поглядеть

    26.06.2025

  • пляжник с Сочей

    Могут быть, а могут и не быть.

    26.06.2025

