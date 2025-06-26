Дюков: «К концу года могут быть приняты решения о возвращении российского футбола»

Президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции организации прокомментировал ситуацию с возможным возвращением российского футбола на международную арену.

— Есть ли предпосылки к возвращению российского футбола?

— Предпосылки есть. К концу года соответствующие решения могут быть приняты.

С февраля 2022 года сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.